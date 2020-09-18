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«Я очень волнуюсь». Девушка Авербуха актриса Арзамасова показала чувственное фото в красном

08:54
Елизавета Арзамасова. Фото Instagram
Елизавета Арзамасова. Фото Instagram
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Актриса Елизавета Арзамасова, возлюбленная олимпийского призера по фигурному катанию, хореографа Ильи Авербуха, опубликовала новый пост в Instagram.

Девушка показала подписчикам фото в красном платье.

— И я очень-очень волнуюсь перед показом спектакля, — написала Арзамасова. — В Москве еще ночь, а мы уже активно готовимся. Надеюсь, что безмятежные сны моих друзей в одном конце страны и добрая энергия зрителей здесь, за несколько тысяч км от дома, — создадут для нас защитный купол любви и поддержки.

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