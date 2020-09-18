«Я очень волнуюсь». Девушка Авербуха актриса Арзамасова показала чувственное фото в красном
08:54
Актриса Елизавета Арзамасова, возлюбленная олимпийского призера по фигурному катанию, хореографа Ильи Авербуха, опубликовала новый пост в Instagram.
Девушка показала подписчикам фото в красном платье.
— И я очень-очень волнуюсь перед показом спектакля, — написала Арзамасова. — В Москве еще ночь, а мы уже активно готовимся. Надеюсь, что безмятежные сны моих друзей в одном конце страны и добрая энергия зрителей здесь, за несколько тысяч км от дома, — создадут для нас защитный купол любви и поддержки.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...