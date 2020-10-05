«Я не бросила и не беременна». Ефимова опубликовала редкое фото с тренировки

Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новое фото в Instagram. В подписи под постом она объяснила, почему не выкладывает фотографии с тренировок.

«Просто хочу сказать, что если я не выкладываю своего тренировочного процесса, это не значит, что я не тренируюсь, бросила или беременна. Это моя личная страница, могу делать, что хочу! А на тренировках я тренируюсь и фотографируюсь очень редко, только если красивый рассвет или что-то очень смешное! (Тренер вообще не любит это дело.) Так что, успокойтесь и скоро все увидимся на соревнованиях», — написала Ефимова.