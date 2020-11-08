«Я/мы Дзюба». Звезда сериала «Чики» сфотографировалась обнаженной

Актриса Варвара Шмыкова, известная по участию в нашумевшем сериале «Чики», выложила откровенное фото в Instagram.

Он разместила свое полу-обнаженное фото в поддержку форварда «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы.

Instagram Варвары Шмыковой. Фото Instagram

Ранее в Сеть попало интимное видео, на котором, предположительно, запечатлен капитан сборной России. На фоне инцидента Дзюба закрыл профиль в Instagram.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов решил не вызывать форварда петербургского «Зенита» на ноябрьские матчи.