«Вы держитесь?» Бывшая ведущая «Спартака» показала фото топлес

Бывшая ведущая клубного телевидения хоккейного «Спартака» Юлия Ушакова опубликовала новую фотографию в Instagram. Девушка показала подписчикам снимок, на котором она в одних трусах, накрыв грудь тарелкой с едой.

Ушакова держит в правой руке бутылку с вином, а в левой — вилку.

«Мы можем потеряться в днях недели с этой долбаной изоляцией, но пятницу мы не спутаем ни с одним понедельником! Ребят, короче. От меня сбежал режим. То есть я его свергла. Но я решила, что с понедельника снова начну менять жизнь. А вы? Держитесь? Скажите, я одна схожу с ума?!» — подписала фото Ушакова.