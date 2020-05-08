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«Вы держитесь?» Бывшая ведущая «Спартака» показала фото топлес

20:29
Юлия Ушакова. Фото instagram.com
Юлия Ушакова. Фото instagram.com
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Бывшая ведущая клубного телевидения хоккейного «Спартака» Юлия Ушакова опубликовала новую фотографию в Instagram. Девушка показала подписчикам снимок, на котором она в одних трусах, накрыв грудь тарелкой с едой.

Ушакова держит в правой руке бутылку с вином, а в левой — вилку.

«Мы можем потеряться в днях недели с этой долбаной изоляцией, но пятницу мы не спутаем ни с одним понедельником! Ребят, короче. От меня сбежал режим. То есть я его свергла. Но я решила, что с понедельника снова начну менять жизнь. А вы? Держитесь? Скажите, я одна схожу с ума?!» — подписала фото Ушакова.

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