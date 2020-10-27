«Возможно, это не очень хорошо, но так сложилось». Ностальгический пост актрисы Арзамасовой взбудоражил пользователей

Актриса Елизавета Арзамасова, девушка вице-чемпиона Олимпиады и хореографа Ильи Авербуха, опубликовала новый пост в Instagram.

— Почему-то с громкоговорителем, — написала Арзамасова. - Не помню, почему. К громкости звукоизвлечения у меня совсем не актерское отношение. Даже годы в театре не привили к ней любовь. Все, что угодно, — музыка на полную катушку, салюты, шум города, — но речь люблю тихую. С детства до меня не докричаться. Любую информацию воспринимаю на самых низких децибелах. Да и сама в быту почти шепчу. Нет, радуюсь бурно, но в простом общении люблю тихости. Возможно, это и не очень хорошо, но так сложилось. Корни, как у всех, — из детства. До родителей не приходилось «докрикиваться». Какая бы шумная атмосфера не была в компании, стоило только тихооонечко что-то сказать папе или маме, они тут же меня слышали, будто у обоих антенки на меня были настроены.