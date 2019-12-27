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Возлюбленная Роналду показала свои идеальные ягодицы в бассейне

22:42
Джорджина Родригес. Фото instagram.com
Джорджина Родригес. Фото instagram.com
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Девушка форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес опубликовала в своем Instagram новое видео из бассейна. Возлюбленная футболиста туринцев продемонстрировала подписчикам свои новый купальник.

Пара вместе с детьми проводит отпуск в ОАЭ. В текущем сезоне Роналду провел 21 матч за «Ювентус», забил 12 голов и сделал одну результативную передачу.

Джорджина и Криштиану начали встречаться в 2016 году. Родригес родила Роналду дочь Алану 12 ноября 2017 года. У португальца есть трое детей от суррогатной матери: Криштиану-младший, а также двойняшки Ева и Матео.

В ноябре появилась информация, что Криштиану тайно женился на Джорджине.

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