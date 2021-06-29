«Вот это орешек». Гимнастка Севастьянова показала фото в облегающем черном платье
16:45
Олимпийская чемпионка-2012 по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала новый пост в своем Instagram. 26-летняя россиянка показала подписчикам фотографии в черном облегающем платье.
«Это могла бы быть неплохая реклама шампуня. Но не в этот раз», — написала Севастьянова.
«Вот это орешек», — отреагировал один из подписчиков в комментариях.
Ранее Севастьянова выложила откровенное фото в белом платье.
После Олимпиады в Лондоне Севастьянова приняла решение завершить профессиональную карьеру.
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