«Вот это ножки!» Актриса Арзамасова выложила фото в коротеньком платьице
06:43
Актриса Елена Арзамасова опубликовала новую фотографию в Instagram. На фото стоит рядом с лавочкой и показывает свой наряд.
«Полетела... в осень. Фотограф — мама», — говорится в сообщении.
Пользователям соцсети понравилась фотография артистки в коротком платье. «Ноги отпад», «очень красивые ножки», «красавица», «роскошный образ», «очень красивая», — такие комментарии можно прочитать под записью.
В 2020 году актриса заявила, что встречается с экс-фигуристом, хореографом Ильей Авербухом
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