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«Вот это ножки!» Актриса Арзамасова выложила фото в коротеньком платьице

06:43
Елена Арзамасова. Фото "Википедия".
Елена Арзамасова. Фото "Википедия".

Актриса Елена Арзамасова опубликовала новую фотографию в Instagram. На фото стоит рядом с лавочкой и показывает свой наряд.

«Полетела... в осень. Фотограф — мама», — говорится в сообщении.

Пользователям соцсети понравилась фотография артистки в коротком платье. «Ноги отпад», «очень красивые ножки», «красавица», «роскошный образ», «очень красивая», — такие комментарии можно прочитать под записью.

В 2020 году актриса заявила, что встречается с экс-фигуристом, хореографом Ильей Авербухом

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CF7dQCwBKQ-/

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