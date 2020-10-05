«Вот это ножки!» Актриса Арзамасова выложила фото в коротеньком платьице

Актриса Елена Арзамасова опубликовала новую фотографию в Instagram. На фото стоит рядом с лавочкой и показывает свой наряд.

«Полетела... в осень. Фотограф — мама», — говорится в сообщении.

Пользователям соцсети понравилась фотография артистки в коротком платье. «Ноги отпад», «очень красивые ножки», «красавица», «роскошный образ», «очень красивая», — такие комментарии можно прочитать под записью.

В 2020 году актриса заявила, что встречается с экс-фигуристом, хореографом Ильей Авербухом