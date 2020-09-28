«Восхитительная красавица и украшение России!» Подписчики в восторге от фото Шубской с дня рождения Овечкина

Анастасия Шубская, жена форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, опубликовала фото в Instagram в синем платье с разрезом и голой спиной. Именно в нем она была на дне рождения мужа, которому 17 сентября исполнилось 35 лет.

Подписчики в комментариях не остались равнодушны к публикации: «Неземная Настя!», «Красотка и украшение России!», «Восхитительная красавица. Всегда топ — пример для многих девчонок».