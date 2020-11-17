Волочкова поддержала Дзюбу и раскритиковала Черчесова

Балерина Анастасия Волочкова поддержала нападающего «Зенита» Артема Дзюбу. По ее словам, человек не сделал ничего особенного и его подставили.

Ранее в сети появилось видео интимного содержания с футболистом. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что нападающий выведен из состава на ноябрьские матчи сборной.

— Это не ситуация. Это просто вариант подставы. Подстава человека, к которому очень многие люди относятся с завистью, — сказала Волочкова в эфире канала «Россия 1». - Что там было на этом видео? Да там ничего не было! Извините, но Дзюба никого не изнасиловал, не побил, не сделал ничего недостойного. Это не должно никого касаться. У меня таких видео — до фига и больше! Правда. Потому что я красивая, яркая и сексуальная женщина, а мои шпагаты многие не могут пережить.

Я хочу к совести призвать тренера Дзюбы. Я не знаю, как вас зовут, добрый человек, но я вам хочу сказать, что это подло — отстранять от поля боя. Вместо того чтобы защитить своего человека, он взял его просто и предал! Да, у меня слезы на глазах. Из-за того что я знаю, какая это борьба. Моральный урод, с которым у меня были однажды отношения, оказывается, снимал на фото нашу ситуацию. Потому что человек офигел от счастья и уже заведомо знал, что сделает подставу.

Все, что я делаю в своей личной жизни, — это моя жизнь! Если меня кто-то подставил, как Дзюбу, извините, пожалуйста, но это не наша вина! Дзюба — красивый, классный, сексуальный. Все, кто написал какие-то гадости, — злые, завистливые и недолюбленные женщины, которые хотели бы оказаться в его объятиях.