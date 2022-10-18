Русская бывшая девушка Норманна похвасталась грудью и бедрами в нижнем белье

Виолетта Грачева, российская модель и бывшая возлюбленная хавбека «Динамо» Матиаса Норманна, опубликовала новый пост в соцсетях.

Девушка показала своим подписчикам откровенное фото в нижнем белье. Грачева сделала снимок рядом с зеркалом.

«Идеал», — отреагировал один из пользователей в комментариях.

Виолетта Грачева. Фото Соцсети

Ранее россиянка выложила фото в зеленом купальнике.

26-летний Норманн 6 сентября перешел из «Ростова» в «Динамо» на правах аренды. В текущем сезоне норвежец провел 6 матчей за московский клуб и не отметился результативными действиями.