Русская бывшая девушка Норманна похвасталась грудью и бедрами в нижнем белье
Бывшая девушка футболиста Норманна показала откровенное фото в нижнем белье
Виолетта Грачева, российская модель и бывшая возлюбленная хавбека «Динамо» Матиаса Норманна, опубликовала новый пост в соцсетях.
Девушка показала своим подписчикам откровенное фото в нижнем белье. Грачева сделала снимок рядом с зеркалом.
«Идеал», — отреагировал один из пользователей в комментариях.
Виолетта Грачева.
Фото Соцсети
Ранее россиянка выложила фото в зеленом купальнике.
26-летний Норманн 6 сентября перешел из «Ростова» в «Динамо» на правах аренды. В текущем сезоне норвежец провел 6 матчей за московский клуб и не отметился результативными действиями.
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