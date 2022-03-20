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Сегодня, 11:58

Топ-модель из России призналась, что она одинока. Ей приписывали роман с Кокориным

Модель Одинцова, которой приписывали роман с Кокориным, заявила, что больше не в отношениях
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Виктория Одинцова.
Фото Instagram

Российская модель Виктория Одинцова, которой приписывали отношения с нападающим «Фиорентины» Александром Кокориным, сообщила, что в данный момент больше не состоит в отношениях.

«Я больше не в отношениях. В данном случае, к счастью», — написала в сторис своего Instagram Одинцова.

Сторис Виктории Одинцовой. Фото Instagram
Сторис Виктории Одинцовой.
Фото Instagram

Ранее Кокорина заподозрили в совместном отдыхе с популярной русской моделью.

До этого Кокорин состоял в отношениях с Дарьей Валитовой, у них есть общий сын Майкл, который родился в июне 2017 года. В конце декабря 2021 года Валитова объявила о расставании с футболистом.

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