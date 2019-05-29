Виктория Лопырева вернулась в Москву. Зимой она родила ребенка в Майами

Известная модель, посол ЧМ-2018 в России Виктория Лопырева прилетела в Москву. Девушка опубликовала фотографию в своем Инстаграме.

Лопырева улетала в Майами на последних месяцах беременности. 5 февраля у нее родился сын, которого решили назвать Марк Лионель.

– Welcome back, – подписала фото Лопырева.

Перед возвращением в Россию Виктория опубликовала очередной пост с идеальной фигурой.

Напомним, что в 2008 году Лопырева была ведущей передачи "Футбольная ночь". В 2015 году стала послом ЧМ-2018 от Ростова-на-Дону, в котором родилась.

Лопырева объяснила, почему родила сына в США, а не в России