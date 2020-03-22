Виктория Лопырева рассказала о борьбе с коронавирусом в Дубае

Посол чемпионата мира-2018, телеведущая и Мисс России-2003 Виктория Лопырева опубликовала в своем Instagram новую фотографию с сыном Марком Лионелем. Виктория высказалась о ситуации с карантином во многих странах из-за распространения коронавируса COVID-19.

«Сегодня в ОАЭ официально закрыли все пляжи и поставили разметки в супермаркетах для сохранения дистанции между покупателями. Странно было наблюдать людей, которые специально прилетели в Дубай из Европы, чтобы не попасть под карантин в России. Ясно, что сидеть дома 2 недели не очень комфортно, но если 100% не уверен, что не несешь опасности для окружающих. Рисковать их здоровьем, ходя в рестораны и выходя на улицу — это высшая степень наплевательского отношения к людям (и к самому себе тоже). Нам всегда кажется, что нас это не коснется. Я восхищалась тем, как Таиланд быстро купировал вирус, приняв все необходимые меры, но сегодня цифры огорчили. Смело и эффективно: Израиль закрыл границы сразу же , чтобы избежать массового заражения, который могут завезти из других стран. С удивлением наблюдаю все эти посты про то: чем же занять себя в карантине? Как же мы теперь? И так далее... Люди, вы в порядке? Если человеку скучно с самим собой — это серьезный повод задуматься,а если, имея семью и повседневные дела, вам все еще хочется «выйти в люди» и вы жалуетесь: «зачем вообще нужен карантин?», то вы просто не в себе! Да, экономически это очень сильно отразится на всех, но задумайтесь на минуту: заболел кто-то из близких или вы сами? Да все деньги мира человек готов отдать в такой ситуации! Поэтому подумайте не только о себе любимом (хотя помним: маску на себя и потом на ребенка), но и о людях вокруг, которые невинно могут пострадать из-за вашей халатности. Дубай закрыл границу — это очень неудобно, так как, вылетев отсюда, уже точно не влетишь, Но я считаю это единственным правильным решением, чтобы врачи не столкнулись с выбором: кому же подключить аппарат для вентиляции легких, а кому умирать... И, да, мне очень странно, что привычка мыть руки или прикрываться, когда чихаешь — это что-то новое. Меня мама с детства этому научила, так как это элементарный этикет. P. S. С ужасом читаю некоторые комментарии под видео, которым поделилась в предыдущем посте. Там четко описано, как действует вирус и почему опасен. Все, кто утверждает, что вирус не опасен — неправда! Вы действительно можете его перенести на ногах, но вам это аукнется в будущем, так как состояние легких точно изменится», — подписала фото Лопырева.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 331 578 человек. Умерших — 14 437, выздоровевших — 96 958. В России на данный момент 367 случаев заражения, один человек скончался. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, США, Германия, Иран.

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