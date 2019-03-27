Виктория Лопырева показала огненное фото на седьмом месяце беременности

Известная телеведущая Виктория Лопырева в своем Инстаграме поделилась новой фотографией. На ней она запечатлена в красном купальнике на седьмом месяце беременности. 6 февраля Лопырева родила сына, которого назвала Марк Лионель.

Пользователи оценили фотографию девушки:

- Голливуд отдыхает!!! - написала olga_76lapteva.

- Знойная, - такой комментарий оставила nord_mergirl.

- Вот это фигура! Какая ты прекрасная! - написала oksanapankevitsene.

Напомним, в 2008 году Лопырева была ведущей передачи "Футбольная ночь". В 2015 году она стала послом чемпионата мира-2018 от Ростова-на-Дону, в котором родилась.