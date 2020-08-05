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«Весь антураж напомнил мне детство». Исинбаева — об отдыхе в Сочи

14:21
Елена Исинбаева. Фото Instagram.
Елена Исинбаева. Фото Instagram.
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Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева опубликовала новый пост в Instagram. Россиянка выложила фото с отдыха в Сочи.

— Море в Сочи. Мы спустились покупаться всего один раз, за весь отдых, — написала Исинбаева. — День выдался ветреный, волны были сильные. Берег и дно в булыжниках, позже поняла, зачем на каждом шагу продавали «мыльницы» по 200 рублей. Босыми ногами ходить по берегу неудобно.

Дети с трудом заходили в море и выходили из него, из-за волн и булыжников.
Весь антураж и морская атмосфера, напомнили мне мое детство. Тогда был мой первый раз на море, в Сочи.

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