Велосипедистка Посадских выложила фотосессию с еле прикрытыми ягодицами и грудью
Российская велосипедистка Елизавета Посадских, выступающая в дисциплине BMX-фристайл, показала кадры со своей новой фотосессии. На них она предстает в крайне откровенном наряде.
Елизавета Посадских. Фото соцсети Елизаветы Посадских
Всю пикантность фото придал факт того, что спортсменка позировала почти обнаженной.
Елизавета Посадских. Фото соцсети Елизаветы Посадских
На Олимпиаде в Токио она заняла девятое место.
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