Велосипедистка Посадских выложила фотосессию с еле прикрытыми ягодицами и грудью

Российская велосипедистка Елизавета Посадских, выступающая в дисциплине BMX-фристайл, показала кадры со своей новой фотосессии. На них она предстает в крайне откровенном наряде.

Елизавета Посадских. Фото соцсети Елизаветы Посадских

Всю пикантность фото придал факт того, что спортсменка позировала почти обнаженной.

Елизавета Посадских. Фото соцсети Елизаветы Посадских

На Олимпиаде в Токио она заняла девятое место.