Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Женская лига

Сегодня, 21:04

Велосипедистка Посадских выложила фотосессию с еле прикрытыми ягодицами и грудью

Читать «СЭ» в
Елизавета Посадских.
Фото соцсети Елизаветы Посадских
Елизавета Посадских.
Фото соцсети Елизаветы Посадских
Елизавета Посадских.
Фото соцсети Елизаветы Посадских
1/3

Российская велосипедистка Елизавета Посадских, выступающая в дисциплине BMX-фристайл, показала кадры со своей новой фотосессии. На них она предстает в крайне откровенном наряде.

Елизавета Посадских.
Елизавета Посадских. Фото соцсети Елизаветы Посадских

Всю пикантность фото придал факт того, что спортсменка позировала почти обнаженной.

Елизавета Посадских.
Елизавета Посадских. Фото соцсети Елизаветы Посадских

На Олимпиаде в Токио она заняла девятое место.

9
5
Читайте также
Главная проблема возрастного ценза — будущее парного катания. Мы рискуем потерять многие пары
Как с помощью скандалов пытаются продлить отстранение России от мирового спорта
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российская фигуристка Худайбердиева похвасталась фото в малюсеньком купальнике, подчеркивающем грудь
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости