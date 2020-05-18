«Великолепная». Чарующее фото керлингистки Сидоровой
Керлингистка сборной России Анна Сидорова выложила красивый снимок в Instagram и поделилась своим отношением к соцсетям.
«Раньше, когда не было «Инстаграма», все сидели «ВКонтакте» и в «Одноклассниках». Теперь все сидим в самоизоляции.
«ВКонтакте» я давно забросила, а в «Одноклассниках» вообще никогда не была. Также меня нет в Twitter, но зато иногда бываю в «Фейсбуке». А еще читаю Telegram", — написала Сидорова в Instagram.
Раньше, когда не было Инстаграм, все сидели ВКонтакте и в Одноклассниках. Теперь все сидим в самоизоляции. ? ? А ещё, ВКонтакте я давно забросила, а в Одноклассниках я вообще никогда не была. Так же меня нет в Твиттере, но зато иногда бываю на Фейсбуке. А ещё читаю Телеграмм. ? Как у вас дела с соц.сетями? Ещё зависаете в контакте?))
В комментариях пользователи оценили выбор снимка.
palgovamariia: «Фотка огонь, очень классная».
marcrymer3720: «Великолепная».
neto_torsani: «Поцелуй из Бразилии! Мы восхищаемся вами!»
josesilva6473: «Очень сексуальная!»
markstone7400: «Очень знойная и красивая».