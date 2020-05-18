«Великолепная». Чарующее фото керлингистки Сидоровой

Керлингистка сборной России Анна Сидорова выложила красивый снимок в Instagram и поделилась своим отношением к соцсетям.

«Раньше, когда не было «Инстаграма», все сидели «ВКонтакте» и в «Одноклассниках». Теперь все сидим в самоизоляции.

«ВКонтакте» я давно забросила, а в «Одноклассниках» вообще никогда не была. Также меня нет в Twitter, но зато иногда бываю в «Фейсбуке». А еще читаю Telegram", — написала Сидорова в Instagram.

В комментариях пользователи оценили выбор снимка.

palgovamariia: «Фотка огонь, очень классная».

marcrymer3720: «Великолепная».

neto_torsani: «Поцелуй из Бразилии! Мы восхищаемся вами!»

josesilva6473: «Очень сексуальная!»

markstone7400: «Очень знойная и красивая».