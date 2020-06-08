Ведущая «Трактора» показала огненное фото в купальнике на природе

Ведущая клубного телевидения «Трактора» София Гудим опубликовала новый пост в Instagram с фотографией в купальнике на природе.

На снимке девушка в солнцезащитных очках и шляпе опирается на каменную плиту.

«Лето, жара. Некоторым хочется нахрюкаться пивком, врубить музло погромче, затянуться сигареткой и оставить разбитые бутылки рядом с водоемом. Нашли с семьей довольно безлюдный, но очень заглаженный пляж. Все в бутылках, прокладках и прочем говне ленивых людишек. Не надо так. Давайте не будем портить карму. Просто возьмите с собой пакет, скидайте туда весь мусор и выбросите в ближайшую урну (круче, конечно, сдать на переработку). Это очень легко! И это действительно улучшит экологию. А то мы только и делаем, что жалуемся на правительство и ГОК, а сами привыкли жить в помойке и как мантру повторять «чисто не там, где не гадят, а там, где убирают». Надо совмещать, я считаю. А вы выбрасываете свой мусор после отдыха на природе?» — написала Гудим в Instagram.