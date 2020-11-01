«Ваш лучший танец!» Бузова и Соловьев впечатлили Тарасову на «Ледниковом периоде», несмотря на падение

Телеведущая и певица Ольга Бузова и олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев представили новый номер на шоу «Ледниковый период». Пара каталась под песню «Mambo Gopher» в исполнении Имы Сумак. Во время проката Бузова и Соловьев упали, однако председатель жюри, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова похвалила их за номер.

— Это очень хороший танец, — сказала Тарасова. — Это лучший танец, который они здесь показывали! Это было легко, хорошо было сделано. Не хочется на составляющие разбирать. Конечно, мы бы поставили больше, но... Дим, в твоих ногах ошибка? Ты упал, Дим. Это лучший ваш танец, вы хорошо подвигались, и музыка вам очень идет. Все хорошо, двигаемся дальше!

— Мне понравилось, что вы, Ольга, улыбались. Несмотря ни на что. У меня чувство, что, может быть, вы впервые вышли на лед не с чувством, что должны что-то доказать, а с желанием получить удовольствие. После падения мы думали, что сейчас начнутся слезы, улыбка уйдет... Готовы были на 5,7, но Оля опять улыбается! И мы присмотрелись: а ведь классно, а ведь молодец, а ведь может же!

Мы все видели, что была некая помарка. Как вы думаете, из-за чего это было? Может, переволновались, или вас так захлынули эмоции? — спросила Соловьева ведущая шоу, олимпийская чемпионка Алина Загитова.

— Я в этой ситуации возьму полностью на себя всю ответственность, — сказал Соловьев, но в этот момент Бузова стала его поправлять: «Нет, нет, нет!»

— Дернул я, дернул, — продолжил Соловьев. — Почувствовал в глазах уверенность, пошел активней. Надо было сдержать свои внутренние эмоции и чувства и сделать все, как на тренировке.

— Были в наших номерах помарочки, делали всегда четко все. Первый раз на секунду такое случилось, — добавила Бузова. — Я слышу Илью (Авербуха): «Едь! Вставай!» Я всё, вижу цель, не вижу препятствий!