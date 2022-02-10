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Сегодня, 07:21

«Где-то между психотическим и культовым». Ванзант опубликовала фото в вызывающем нижнем белье

Евгений Козинов
Корреспондент
Пейдж Ванзант.
Фото Instagram

Девушка-боец ММА Пейдж Ванзант опубликовала новую фотографию в Instagram. Она сфотографировалась в вызывающем нижнем белье и поясе для чулок.

«Где-то между психотическим и культовым», — написала Ванзант.

Публикация от Paige VanZant (@paigevanzant)

«Моя новая заставка», — написал в комментариях один из подписчиков.

«Она снежный кролик», — добавил другой подписчик.

«Вы великолепны! Являюсь давним фанатом с момента вашего первого выступления в UFC!» — отметил еще один фанат спортсменки.

27-летняя спортсменка в ММА одержала 8 побед в 13 боях. В 2020 году она присоединилась к лиге кулачных боев Bare Knuckle FC, где потерпела 2 поражения в 2 поединках.

Пейдж Ванзант
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