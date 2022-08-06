Ванда Нара сделала пикантное фото, выставив напоказ огромный бюст

Ванда Нара, жена форварда «ПСЖ» Мауро Икарди, опубликовала новое фото в соцсетях. 35-летняя аргентинская модель показала подписчикам снимок, на котором она лежит в черном топике с глубоким вырезом.

Ванда Нара также является агентом 29-летнего Икарди. 5 августа стало известно, что модель и футболист близки к разводу.

Нара и Икарди в браке с 2014 года. Пара воспитывает двух дочерей Франческу и Изабеллу.