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Сегодня, 09:20

Ванда Нара сделала пикантное фото, выставив напоказ огромный бюст

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Ванда Нара.
Фото Соцсети
Ванда Нара.
Фото Соцсети
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Ванда Нара, жена форварда «ПСЖ» Мауро Икарди, опубликовала новое фото в соцсетях. 35-летняя аргентинская модель показала подписчикам снимок, на котором она лежит в черном топике с глубоким вырезом.

Ванда Нара также является агентом 29-летнего Икарди. 5 августа стало известно, что модель и футболист близки к разводу.

Нара и Икарди в браке с 2014 года. Пара воспитывает двух дочерей Франческу и Изабеллу.

Ванда Нара. Фото Соцсети
Ванда Нара.
Фото Соцсети
Мауро Икарди
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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