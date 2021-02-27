Валитова ответила на вопрос, станет ли сын Кокорина футболистом

Дарья Валитова, невеста нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, ответила на вопрос о перспективах их сына Майкла в футболе. Мальчик родился у пары 4 июня 2017 года.

«Все возможно, мы были бы очень рады этому, — написала Валитова в сториз Instagram. — Но пока рано говорить. Посмотрим, как будет. Сейчас ему очень нравится футбол, он играет целыми днями с мячом. Если у него будет желание заниматься профессионально этим непростым делом, то мы обязательно ему поможем и приложим все свои усилия для максимальной реализации его талант. Нам, как родителям, кажется, что он есть. Но это возможно только при его желании».