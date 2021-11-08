«Валеру не расслабляем!» Подписчики отреагировали на фото жены Карпина в купальнике
Жена тренера сборной России Карпина показала фото в купальнике
14:46
Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, опубликовала новый пост в Instagram. Жена 52-летнего российского специалиста показала подписчикам фото в купальнике.
«Не успели еще наступить холода, а уже тянет к теплому песку и летнему бризу. Кто-то планирует провести зимние каникулы по-летнему?» — написала Дарья Карпина.
«Валеру не расслабляем! Сделает дело — пусть отдыхает смело! Рановато об этом», — отреагировал один из пользователей в комментариях.
11 ноября в Санкт-Петербурге сборная России под руководством Карпина сыграет против Кипра в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. 14 ноября в Сплите россияне проведут матч с Хорватией.
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры
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