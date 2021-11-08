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«Валеру не расслабляем!» Подписчики отреагировали на фото жены Карпина в купальнике

Жена тренера сборной России Карпина показала фото в купальнике
14:46
Дарья Карпина. Фото Instagram
Дарья Карпина. Фото Instagram
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Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, опубликовала новый пост в Instagram. Жена 52-летнего российского специалиста показала подписчикам фото в купальнике.

«Не успели еще наступить холода, а уже тянет к теплому песку и летнему бризу. Кто-то планирует провести зимние каникулы по-летнему?» — написала Дарья Карпина.

«Валеру не расслабляем! Сделает дело — пусть отдыхает смело! Рановато об этом», — отреагировал один из пользователей в комментариях.

11 ноября в Санкт-Петербурге сборная России под руководством Карпина сыграет против Кипра в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. 14 ноября в Сплите россияне проведут матч с Хорватией.

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