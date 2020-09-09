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«В старых обветшалых домах накрывает странное чувство». Глубокомысленный пост от знаменитой «папиной дочки»

14:56
Елизавета Арзамасова. Фото Instagram.
Елизавета Арзамасова. Фото Instagram.
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Актриса Елизавета Арзамасова, возлюбленная олимпийского призера по фигурному катанию, хореографа Ильи Авербуха, в Instagram поделилась своими философскими рассуждениями.

— «Искусство естественного разрушения». В старых обветшалых домах накрывает странное чувство, будто сквозь несколько слоев краски и штукатурки видишь все счастье и несчастье здесь прожитые, — написала Арзамасова. — Когда человек что-то разрушает, он делает это чаще всего совсем не элегантно, а время умеет рушить со значением, эстетично и назидательно...

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