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«В бассейне чувствую себя все-таки комфортнее». Ефимова позирует на красной дорожке

21:48
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Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новое фото в своем Instagram. На снимке спортсменка позирует на красной дорожке на премии журнала Glamour.

— В первый раз на таком мероприятии, интересный опыт для меня с большим количеством очень красивых людей и нарядов. Но в бассейне я чувствую себя все-таки комфортнее, — написала Ефимова.

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