«В бассейне чувствую себя все-таки комфортнее». Ефимова позирует на красной дорожке
21:48
Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новое фото в своем Instagram. На снимке спортсменка позирует на красной дорожке на премии журнала Glamour.
— В первый раз на таком мероприятии, интересный опыт для меня с большим количеством очень красивых людей и нарядов. Но в бассейне я чувствую себя все-таки комфортнее, — написала Ефимова.
@glamour_russia 2019 ? В первый раз на таком мероприятии, интересный опыт для меня с большим количеством очень красивых людей и нарядов? Но в бассейне я чувствую себя все-таки комфортнее? За образ спасибо моей феи @jenyakaretina ? @isida_brand @the_select @i_bello_moscow @balenciaga @dior
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...