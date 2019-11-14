«В бассейне чувствую себя все-таки комфортнее». Ефимова позирует на красной дорожке

Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новое фото в своем Instagram. На снимке спортсменка позирует на красной дорожке на премии журнала Glamour.

— В первый раз на таком мероприятии, интересный опыт для меня с большим количеством очень красивых людей и нарядов. Но в бассейне я чувствую себя все-таки комфортнее, — написала Ефимова.