«Уровень». Рудковская оценила танцевальный номер дочери Аршавина

Дочь экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина приняла участие в шоу «Dance Революция» на «Первом канале». 12-летняя девочка серьезно занимается танцами, постоянно участвует и побеждает в конкурсах.

В среду бывшая жена Аршавина, телеведущая Юлия Барановская опубликовала в Instagram видео с отрывком выступления своей дочери, написав: «Ведь наши дети будут лучше , чем мы».

«Уровень», — прокомментировала публикацию продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.