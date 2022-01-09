«Ух как ноги пополнели». Фото Загитовой в коротком платье вызвало массу споров
Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала у себя в Instagram новые фотографии.
Спортсменка выложила несколько фото с записи финального выпуска шоу Первого канала «Ледниковый период».
«Вот и подошел к концу сезон-2021 «Ледникового периода», но после него осталось очень много приятных воспоминаний и впечатлений!» — написала Загитова.
Фотографии фигуристки в коротком синем платье вызвали споры в комментариях.
«Ух как ноги пополнели», — написал один из пользователей.
«В этом сезоне ты была огонь!» — возразил другой подписчик.
«Обалдеть не встать, какая красотища!» — отметил еще один комментатор.
В декабре 2019 года Загитова приостановила карьеру. Спортсменка не участвует в официальных турнирах. Два сезона подряд она является ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале.
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