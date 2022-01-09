«Ух как ноги пополнели». Фото Загитовой в коротком платье вызвало массу споров

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала у себя в Instagram новые фотографии.

Спортсменка выложила несколько фото с записи финального выпуска шоу Первого канала «Ледниковый период».

«Вот и подошел к концу сезон-2021 «Ледникового периода», но после него осталось очень много приятных воспоминаний и впечатлений!» — написала Загитова.

Фотографии фигуристки в коротком синем платье вызвали споры в комментариях.

«Ух как ноги пополнели», — написал один из пользователей.

«В этом сезоне ты была огонь!» — возразил другой подписчик.

«Обалдеть не встать, какая красотища!» — отметил еще один комментатор.

В декабре 2019 года Загитова приостановила карьеру. Спортсменка не участвует в официальных турнирах. Два сезона подряд она является ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале.