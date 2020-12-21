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Дочь Гретцки показала, как отпраздновала день рождения: идеальная фигура в платье-мини

10:07
Паулина Гретцки. Фото Instagram
Паулина Гретцки. Фото Instagram
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Американская фотомодель и певица Паулина Гретцки, дочь легендарного хоккеиста Уэйна Гретцки, опубликовала новый пост в Instagram. Девушка показала, как отпраздновала свой 32-й день рождения.

Паулина выложила фото в разноцветном мини-платье на фоне океана. В геопозиции отмечены Багамские острова.

«Спасибо, что воплотили мою мечту в реальность», — написала Гретцки.

Паулина замужем за 36-летним гольфистом Дастином Джонсоном. Пара воспитывает двух сыновей: Татума (5 лет) и Ривера (3 года).

Дочь Гретцки снялась абсолютно обнаженной. Подписчики ошеломлены

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