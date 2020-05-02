«У всех должен быть такой живот». Жена Малкина поразила всех своим идеальным прессом

Анна Кастерова, супруга форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина, опубликовала новую фотографию в Instagram. На фото она продемонстрировала, что находится в хорошей форме.

— Мир. Труд. Май, — написала Кастерова.

Пользователи соцсети оценили ее внешний вид. «У всех должен быть такой живот», — написал один из них. «Изумительная фигура», — отметил другой.

35-летняя Анна Кастерова в браке с Малкиным с 2016 года. У них есть сын Никита.