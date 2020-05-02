«У всех должен быть такой живот». Жена Малкина поразила всех своим идеальным прессом
09:57
Анна Кастерова, супруга форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина, опубликовала новую фотографию в Instagram. На фото она продемонстрировала, что находится в хорошей форме.
— Мир. Труд. Май, — написала Кастерова.
Пользователи соцсети оценили ее внешний вид. «У всех должен быть такой живот», — написал один из них. «Изумительная фигура», — отметил другой.
35-летняя Анна Кастерова в браке с Малкиным с 2016 года. У них есть сын Никита.
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