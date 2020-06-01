«У нас начинает происходить уже беспредел». Жена Погребняка рассказал, что ждет полицию

Мария Погребняк, жена нападающего «Урала» Павла Погребняка, рассказала, что ее семью, заболевшую коронавирусом, в ближайшее время должны навестить сотрудники полиции.

— Ребят, а теперь серьезно, мне нужна информация, у нас начинает происходить уже беспредел! — написала Погребняк в Instagram. — Помимо того, что я 5 раз в день отправляю фото в социальный мониторинг, к нам приезжают врачи (фотографируют нас), сегодня мне позвонили из полиции! Сказали, что к нам придут. Мы что, преступники?

Из нашей квартиры сделали уже проходной двор, а самое страшное, что я уже не понимаю, кто и откуда приходит. Вопрос: как быть?

Да, и еще: после таких мер, я уверена, что большинство вообще не будут сообщать о своей болезни.