У Бузовой не получилось забеременеть от Тарасова «по определенным причинам»

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова сказала, что она не смогла забеременеть от полузащитника «Рубина» Дмитрия Тарасова. Они состояли в браке на протяжении четырех лет.

— У нас не получилось (завести ребенка — Прим. «СЭ») по определенным причинам, — сказала Бузова в прямом эфире Instagram с телеведущей Лерой Кудрявцевой. — Сейчас у меня есть все, чтобы мой ребенок был счастлив, был обеспечен всем необходимым, смог получить образование. Если такое чудо произойдет, то я, конечно, буду рожать.

Тарасов и Бузова сыграли свадьбу в 2012 году. В 2016 году они развелись. В 2018 году футболист женился на модели Анастасии Костенко, которая родила ему двух дочерей. Бузова состоит в отношениях с блогером Давидом Манукяном.