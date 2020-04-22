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У Бузовой не получилось забеременеть от Тарасова «по определенным причинам»

21:56
Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Российская певица и телеведущая Ольга Бузова сказала, что она не смогла забеременеть от полузащитника «Рубина» Дмитрия Тарасова. Они состояли в браке на протяжении четырех лет.

— У нас не получилось (завести ребенка — Прим. «СЭ») по определенным причинам, — сказала Бузова в прямом эфире Instagram с телеведущей Лерой Кудрявцевой. — Сейчас у меня есть все, чтобы мой ребенок был счастлив, был обеспечен всем необходимым, смог получить образование. Если такое чудо произойдет, то я, конечно, буду рожать.

Тарасов и Бузова сыграли свадьбу в 2012 году. В 2016 году они развелись. В 2018 году футболист женился на модели Анастасии Костенко, которая родила ему двух дочерей. Бузова состоит в отношениях с блогером Давидом Манукяном.

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