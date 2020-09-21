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«Ты заставляешь меня таять». Бывшая девушка Квята поделилась обжигающим фото

04:59
Даниил Квят и Келли Пике с дочкой. Фото racing-elite.com.
Даниил Квят и Келли Пике с дочкой. Фото racing-elite.com.
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Келли Пике, бывшая девушка пилота «Альфа Таури» Даниила Квята, опубликовала новую фотографию в Instagram. На фото она ест мороженое.

«Ты заставляешь меня таять», — говорится в сообщении.

You make me melt

Публикация от Kelly Piquet (@kellypiquet)

Келли Пике — дочь трехкратного чемпиона мира Нельсона Пике. О ее расставании с Квятом стало известно в декабре 2019 года. Бывшая девушка спортсмена заявила, что они остаются лучшими друзьями и намерены оба принимать участие в воспитании их дочери Пенелопы. Отношения пары не были оформлены официально.

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