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«Ты издеваешься?» Фигуристка Степанова очаровала Самодурову новым фото

15:09
Александра Степанова. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Александра Степанова. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Серебряная призерка чемпионата Европы-2019, российская фигуристка, выступающая в танцах на льду, Александра Степанова опубликовала новую фотографию в Instagram.

24-летняя спортсменка выложила в сеть кадр с фотосессии, где видны только ноги фигуристки и ее лицо.

«Саня, ты издеваешься?! Хочу еще крутых фото! Необходимо создать отдельный хештег #ногистепановойпрекрасны», — написала в комментариях чемпионка Европы Софья Самодурова.

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