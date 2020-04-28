«Ты издеваешься?» Фигуристка Степанова очаровала Самодурову новым фото

Серебряная призерка чемпионата Европы-2019, российская фигуристка, выступающая в танцах на льду, Александра Степанова опубликовала новую фотографию в Instagram.

24-летняя спортсменка выложила в сеть кадр с фотосессии, где видны только ноги фигуристки и ее лицо.

«Саня, ты издеваешься?! Хочу еще крутых фото! Необходимо создать отдельный хештег #ногистепановойпрекрасны», — написала в комментариях чемпионка Европы Софья Самодурова.