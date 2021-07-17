«Ты что, богиня?» Жена Кокорина Валитова показала фото в черном купальнике

Дарья Валитова, супруга российского форварда «Фиорентины» Александра Кокорина опубликовала новое фото в Instagram.

Девушка выложила фотографию с пляжа в черном купальнике.

Подписчики оценили публикацию Валитовой.

«Ты что, богиня?» — отреагировал один из пользователей в комментариях.

Дарья Валитова и Александр Кокорин вместе с 2014 года. В 2017 году у пары родился сын Майкл.