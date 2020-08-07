Туктамышева рассказала, каким спортом могла бы заняться, если бы не фигурное катание. Выбор неожиданный

Чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева рассказала, какими видами спорта могла бы заняться, если бы не стала фигуристкой. По ее словам, она бы могла заняться теннисом или баскетболом, несмотря на невысокий рост.

«Я родилась в Глазове и там у нас не было особого выбора. Или легкая атлетика, или фигурное катание... Или театральный кружок, — написала Туктамышева в Instagram. — Если задуматься, какой спорт я бы еще выбрала?

Я думаю, или теннис, но для него у меня не так уж хороши руки, зато там форма классная.

Или баскетбол. Мне нравится азарт и коллективность этой игры. Может я бы стала первым игроком в мире с ростом 157 см — идеально для подбора на уровне колен

Как думаете, где бы еще могло получится?"