Туктамышева пожелала удачи школьникам и студентам и опубликовала соблазнительное фото

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева поздравила учащихся с Днем знаний. В этом году фигуристка получила красный диплом Национального государственного университета физкультуры, спорта и здоровья имени Лесгафта.

«Первое сентября, первый раз в сознательной жизни, когда меня это точно не касается. Школьники и студенты, вам удачи и терпения!» — написала Туктамышева в Instagram, опубликовав соблазнительное черно-белое фото.