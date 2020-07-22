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Туктамышева получила красный диплом. Посмотрите, как она счастлива

20:22
Елизавета Туктамышева. Фото Instagram
Елизавета Туктамышева. Фото Instagram

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева стала бакалавром. Российская фигуристка с красным дипломом закончила Национальный государственный университет физкультуры, спорта и здоровья имени Лесгафта.

«Большое спасибо за этот диплом! Я благодарна всем, кто имеет отношение к моему институту. Всем преподавателям и однокурсникам. Незабываемое время и эмоции», — написала Туктамышева в Instagram.

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