Туктамышева получила красный диплом. Посмотрите, как она счастлива

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева стала бакалавром. Российская фигуристка с красным дипломом закончила Национальный государственный университет физкультуры, спорта и здоровья имени Лесгафта.

«Большое спасибо за этот диплом! Я благодарна всем, кто имеет отношение к моему институту. Всем преподавателям и однокурсникам. Незабываемое время и эмоции», — написала Туктамышева в Instagram.