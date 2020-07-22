Туктамышева получила красный диплом. Посмотрите, как она счастлива
Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева стала бакалавром. Российская фигуристка с красным дипломом закончила Национальный государственный университет физкультуры, спорта и здоровья имени Лесгафта.
«Большое спасибо за этот диплом! Я благодарна всем, кто имеет отношение к моему институту. Всем преподавателям и однокурсникам. Незабываемое время и эмоции», — написала Туктамышева в Instagram.
Спасибо! Большое спасибо за этот диплом! Я благодарна всем, кто имеет отношение к моему институту. Всем преподавателям и однокурсникам. Незабываемое время и эмоции. ? Thank you! Thank you for this diploma! I'm grateful to everyone who is relative to this university! To all the teachers and classmates. Unforgettable time and emotions. ?