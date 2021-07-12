Туктамышева показала фото в купальнике на даче
06:40
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала новый пост в Instagram.
«Люблю дачу. Тут всегда так спокойно. В городе редко ловишь такое состояние с его темпом и суетой», — написала Туктамышева.
24-летняя Туктамышева — чемпионка мира и Европы по фигурному катанию 2015 года, а также обладательница серебряной медали мирового первенства 2021 года.
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