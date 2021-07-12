Туктамышева показала фото в купальнике на даче

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала новый пост в Instagram.

«Люблю дачу. Тут всегда так спокойно. В городе редко ловишь такое состояние с его темпом и суетой», — написала Туктамышева.

24-летняя Туктамышева — чемпионка мира и Европы по фигурному катанию 2015 года, а также обладательница серебряной медали мирового первенства 2021 года.