Туктамышева ответила, состоит ли с кем-то в отношениях

Чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева рассказала, что сейчас она не состоит ни с кем в отношениях. Ранее она встречалась с Андреем Лазукиным, но в начале года стало известно о расставании пары.

— Да, я одна, — цитирует «Газета.ру» Туктамышеву. — Но ощущаю себя хорошо. Нормально. У меня есть друзья, лучшие подруги, семья, поэтому я не обделена любовью (смеется). Любовь разная может быть. Конечно, приятно разделять что-то с любимым человеком, но быть самодостаточной женщиной тоже неплохо.