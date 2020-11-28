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Туктамышева ответила, состоит ли с кем-то в отношениях

19:46
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева рассказала, что сейчас она не состоит ни с кем в отношениях. Ранее она встречалась с Андреем Лазукиным, но в начале года стало известно о расставании пары.

— Да, я одна, — цитирует «Газета.ру» Туктамышеву. — Но ощущаю себя хорошо. Нормально. У меня есть друзья, лучшие подруги, семья, поэтому я не обделена любовью (смеется). Любовь разная может быть. Конечно, приятно разделять что-то с любимым человеком, но быть самодостаточной женщиной тоже неплохо.

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/2020/11/27/a_13377763.shtml

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