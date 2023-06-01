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Сегодня, 19:02

Трусова показала фото из бассейна на фоне заката

Виталий Косик
Корреспондент
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Александра Трусова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала новую фотографию в своих социальных сетях. 18-летняя россиянка находится на отдыхе в Таиланде.

Подписчики в комментариях оценили пост фигуристки:

«Какая красота, мечта!»

«Какой красивый закат! Благодарю, что делишься»

«Фотография волшебная!»

Трусова — серебряный призер Олимпийских игр в Пекине, бронзовый призер чемпионата мира, двукратный бронзовый призер чемпионата Европы и бронзовый призер финала «Гран-при». Она первая фигуристка в истории, которая исполнила два четверных в одной программе.

Фигурное катание
Александра Трусова
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