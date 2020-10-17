Тотьмянину заподозрили в уходе из «Ледникового периода» из-за ревности Ягудина. Фигуристка ответила неожиданно жестко

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию-2006 Татьяна Тотьмянина жестко отреагировала на слухи об уходе из шоу «Ледниковый период» по причине ревности. Тотьмянина выступала в шоу в паре с актером Вячеславом Чепурченко, а ведет передачу ее муж Алексей Ягудин. В передаче Ягудин несколько раз поддевал пару, в шутку говоря о ревности.

Тотьмянина объявила об уходе из шоу из-за травмы. В комментариях подписчица в шутку спросила: «Почему ушли с проекта? Напишите пост уже... Муж наверное ревновал к такому парню-красавцу?».

Ответ Тотьмяниной был достаточно резким: «Ревнуют к достойным, а не к обертке!».