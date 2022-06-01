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Точеный пресс и стальные ягодицы: бывшая жена Кокорина выложила фото в бикини

Читать «СЭ» в
Дарья Валитова.
Фото Из личного архива
Дарья Валитова.
Фото Из личного архива
Дарья Валитова.
Фото Из личного архива
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Дарья Валитова, бывшая супруга российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, опубликовала новый пост в своих соцсетях.

Девушка выложила фото, на которых она позирует в бикини. Валитова сделала акцент на снимках на свой пресс и ягодицы.

Дарья Валитова. Фото Из личного архива
Дарья Валитова.
Из личного архива
Дарья Валитова. Фото Из личного архива
Дарья Валитова.
Из личного архива

Валитова и Кокорин находились в отношениях с 2014 года. У пары есть сын Майкл. В декабре 2021 года Валитова сообщила, что рассталась с футболистом

Дарья Валитова
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