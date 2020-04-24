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«Тигрица!» Гимнастка Солдатова поразила фанатов стильной фотографией

18:38
Александра Солдатова. Фото Никита Успенский, "СЭ"
Александра Солдатова. Фото Никита Успенский, "СЭ"
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Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новую фотографию в своем Instagram. 21-летняя россиянка показала подписчикам кадр из фотосессии, которую ранее не выкладывала в соцсети.

«Тигрица!» — написали в комментариях под новым постом Солдатовой.

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