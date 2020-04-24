«Тигрица!» Гимнастка Солдатова поразила фанатов стильной фотографией
18:38
Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новую фотографию в своем Instagram. 21-летняя россиянка показала подписчикам кадр из фотосессии, которую ранее не выкладывала в соцсети.
«Тигрица!» — написали в комментариях под новым постом Солдатовой.
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