«Тигрица!» Гимнастка Солдатова поразила фанатов стильной фотографией

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новую фотографию в своем Instagram. 21-летняя россиянка показала подписчикам кадр из фотосессии, которую ранее не выкладывала в соцсети.

«Тигрица!» — написали в комментариях под новым постом Солдатовой.

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