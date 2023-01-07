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Теннисистка Жук зажигательно станцевала в тоненьком бикини

Алина Савинова
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Софья Жук.
Фото Соцсети

Бывшая теннисистка Софья Жук поделилась с подписчиками новым видео в своих социальных сетях.

Девушка зажигательно станцевала в тоненьком бикини под песню «What if» KERRIA & Amirchik.

Жук является победительницей шести турниров ITF в одиночном разряде и бывшей четвертой ракеткой мира в юниорском рейтинге. Она приостановила карьеру в 2020 году из-за травмы.

Софья Жук
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