Теннисистка Жук зажигательно станцевала в тоненьком бикини
Бывшая теннисистка Софья Жук поделилась с подписчиками новым видео в своих социальных сетях.
Девушка зажигательно станцевала в тоненьком бикини под песню «What if» KERRIA & Amirchik.
Жук является победительницей шести турниров ITF в одиночном разряде и бывшей четвертой ракеткой мира в юниорском рейтинге. Она приостановила карьеру в 2020 году из-за травмы.
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