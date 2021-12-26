«Откуда ты взялась, русалка». Теннисистка Жук показала фото в узеньком бикини

Бывшая теннисистка Софья Жук опубликовала новое фото в своем Instagram. 22-летняя россиянка показала подписчикам снимок на катере в белом бикини.

«Тоже хочу», — отреагировала в комментариях теннисистка Анна Калинская.

«Откуда ты взялась, русалка», — написал один из пользователей под фото.

Софья Жук является победительницей шести турниров ITF в одиночном разряде и бывшей четвертой ракеткой мира в юниорском рейтинге. Сейчас она приостановила свою теннисную карьеру.