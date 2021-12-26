«Откуда ты взялась, русалка». Теннисистка Жук показала фото в узеньком бикини
Теннисистка Жук показала фото в белом бикини на катере
19:11
Бывшая теннисистка Софья Жук опубликовала новое фото в своем Instagram. 22-летняя россиянка показала подписчикам снимок на катере в белом бикини.
«Тоже хочу», — отреагировала в комментариях теннисистка Анна Калинская.
«Откуда ты взялась, русалка», — написал один из пользователей под фото.
Софья Жук является победительницей шести турниров ITF в одиночном разряде и бывшей четвертой ракеткой мира в юниорском рейтинге. Сейчас она приостановила свою теннисную карьеру.
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