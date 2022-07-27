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Теннисистка Соболенко показала потрясающую фигуру в купальнике

Читать «СЭ» в
Арина Соболенко.
Фото Соцсети

Белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала новую фотографию в соцсетях.

24-летняя белоруска выложила фото в купальнике на берегу моря.

Арина Соболенко. Фото Соцсети
Арина Соболенко.
Фото Соцсети

Известные теннисистки оценили фото Соболенко.

Вероника Кудерметова: «Мне кажется, на обложку с такой фоткой можно».

Паула Бадоса: «Как прекрасно!»

Елена Веснина: «Вот я тут на загар, честное слово, вообще не смотрела... Офигенная».

Юлия Путинцева: «Можно мне тоже фотосессию».

Соболенко на данный момент занимает шестую строчку в рейтинге WTA. Ранее белоруска дошла до финала турнира в Хертогенбосе (Нидерланды), где уступила россиянке Елене Александровой.

Арина Соболенко
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