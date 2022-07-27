Теннисистка Соболенко показала потрясающую фигуру в купальнике
Белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала новую фотографию в соцсетях.
24-летняя белоруска выложила фото в купальнике на берегу моря.
Арина Соболенко.
Фото Соцсети
Известные теннисистки оценили фото Соболенко.
Вероника Кудерметова: «Мне кажется, на обложку с такой фоткой можно».
Паула Бадоса: «Как прекрасно!»
Елена Веснина: «Вот я тут на загар, честное слово, вообще не смотрела... Офигенная».
Юлия Путинцева: «Можно мне тоже фотосессию».
Соболенко на данный момент занимает шестую строчку в рейтинге WTA. Ранее белоруска дошла до финала турнира в Хертогенбосе (Нидерланды), где уступила россиянке Елене Александровой.
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