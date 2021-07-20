Теннисистка Осака опубликовала фотосессию в купальнике для популярного журнала

Японская теннисистка Наоми Осака снялась для журнала Sports Illustrated.

23-летняя спортсменка стала первой гаитянкой и японкой, которая снялась для Sports Illustrated Swimsuit — ежегодное издание, основной темой которого являются фотографии девушек в купальниках.

Осака является победительницей четырех турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и семи турниров WTA в одиночном разряде.