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Теннисистка Осака опубликовала фотосессию в купальнике для популярного журнала

05:00
Наоми Осака. Наоми Осака. Фото Instagram
Наоми Осака.
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Японская теннисистка Наоми Осака снялась для журнала Sports Illustrated.

23-летняя спортсменка стала первой гаитянкой и японкой, которая снялась для Sports Illustrated Swimsuit — ежегодное издание, основной темой которого являются фотографии девушек в купальниках.

Публикация от ??? (@naomiosaka)

Осака является победительницей четырех турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и семи турниров WTA в одиночном разряде.

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Сергей Разин все материалы автора

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