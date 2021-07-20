Теннисистка Осака опубликовала фотосессию в купальнике для популярного журнала
05:00
Японская теннисистка Наоми Осака снялась для журнала Sports Illustrated.
23-летняя спортсменка стала первой гаитянкой и японкой, которая снялась для Sports Illustrated Swimsuit — ежегодное издание, основной темой которого являются фотографии девушек в купальниках.
Осака является победительницей четырех турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и семи турниров WTA в одиночном разряде.
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