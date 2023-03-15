Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Рейтинг букмекеров
Главная
Женская лига

Сегодня, 18:40

Шикарная дива. Шарапова показала, как готовилась к афтерпати «Оскара»

Галина Глазко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Мария Шарапова.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Мария Шарапова в своих социальных сетях выложила видео, на котором показала, как готовилась к традиционной вечеринке от журнала Vanity Fair после церемонии награждения премии «Оскар».

Бывшая первая ракетка мира завершила карьеру в феврале 2020 года. Россиянка дважды выигрывала «Ролан Гаррос», а также по одном разу становилась чемпионкой Australian Open, Уимблдона и US Open.

15 июля 2022 года Шарапова впервые стала мамой. Своего первенца она назвала Теодор.

Мария Шарапова
4
2
Читайте также
Новозеландец — чемпион мира по биатлону! Фантастика стала реальностью
Шарапова впервые вышла в свет после родов! Вспоминаем все наряды Марии на оскаровских вечеринках
В Екатеринбурге двоих детей нашли рядом с телами мертвых родителей
Чем известен блогер Максим Лютый: биография
Что происходит с Wildberries
Когда российские войска возьмут Бахмут
Популярное видео
Блиц-опрос Инны Жирковой
Настя Задорожная говорит о спорте!
Евгения Медведева: чемпионка вернулась
"Начистоту!" с Лопыревой
Жамнов — новый главный тренер в «Спартаке»
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
Лучший игрок «Салавата Юлаева» Хмелевски остается в клубе
«Сиэтл» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 25-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
«Динамо» вылетело. Это провал?
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетик» — «Барселона»: чемпионат Испании, 25-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алина Загитова показала новую прическу
Новости
RSS RSS
Все новости