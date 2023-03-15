Шикарная дива. Шарапова показала, как готовилась к афтерпати «Оскара»

Российская теннисистка Мария Шарапова в своих социальных сетях выложила видео, на котором показала, как готовилась к традиционной вечеринке от журнала Vanity Fair после церемонии награждения премии «Оскар».

Бывшая первая ракетка мира завершила карьеру в феврале 2020 года. Россиянка дважды выигрывала «Ролан Гаррос», а также по одном разу становилась чемпионкой Australian Open, Уимблдона и US Open.

15 июля 2022 года Шарапова впервые стала мамой. Своего первенца она назвала Теодор.