Ведущая, которую фанаты просили показать грудь, в тонком платье выступила на музыкальном фестивале

Итальянская журналистка и ведущая Дилетта Леотта опубликовала в своем Instagram новые фотографии с музыкального фестиваля в итальянском Сан-Ремо. Мероприятие проходило с 5 по 8 февраля.

Леотта выступила с монологом о красоте, спела песню и исполнила танец. На этом мероприятии побывал форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес.

29 сентября, болельщики «Наполи» просили Дилетту показать грудь во время матча 6-го тура чемпионата Италии с «Брешиа» (2:1), на что девушка ответила отказом.

28-летняя Дилетта Леотта работает на матчах серии А для стримингового сервиса DAZN с 2018 года. Она освещает матчи серии А и Кубка Италии.

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